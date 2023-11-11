台中晚間傳槍響！27歲黃姓男子與29歲曾姓前任女友，疑似因網路貼文陸續發生糾紛，今（11日）開車到曾女住處對空開槍，所幸未造成人員傷亡；警方獲報後立即展開追查，已鎖定嫌犯全力查緝中。

台中市警局第二分局晚間9時許獲報，指稱北區東光三街32號前疑似有人開槍，且該車目前駛離往東光東街方向逃逸。育才所巡邏員警迅速到場查處，於現場路面發現1枚彈殼，報案人向警方表示，對方駕駛自小客到場，一名男子由駕駛座下車，先於被害人門口叫囂，旋即對空鳴1槍，後往東光東街方向駛離。

經初步調查，曾女與黃姓前男友因網路貼文陸續發生糾紛，黃嫌11日晚間駕車至曾女住處對空開槍，現場無人員受傷，警方立即組成專案小組，目前全力查緝黃嫌到案。

中警二分局分局長周俊銘呼籲，民眾因私權所生糾紛，應理性處理，斷勿動輒以暴力解決爭端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，倘以身試法必有決心將涉案人員緝捕歸案，以維護市民安心的生活環境。