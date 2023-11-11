JO1狂秀中文與粉絲互動。（大鴻藝術提供）

日本男團「JO1」出道4年舉辦首次亞洲巡迴演唱會，今（11日）在新莊Zepp New Taipei開唱，吸引2000名粉絲到場朝聖，11名成員一開場先以先新專輯中的夯曲〈SuperCali〉揭開序幕，接著輪番帶來中文撩粉，大平祥生有備而來，大喊：「打給賀！你們想我嗎？我也想你們！我愛你謝謝。」而川尻蓮、河野純喜則甜稱粉絲是「老婆」，讓全場瞬間陷入瘋狂。

演唱會包含組曲、安可在內共22首歌曲，在唱到〈We Good〉時突然拿出3支自拍棒，台上台下拍成一片，演唱〈Eyes On Me〉之前，11位成員分成2組在台上玩起小遊戲，台上出現了神秘箱子，讓成員們各自抽出一句撩妹的中文語錄現學現賣，成員利用「剪刀石頭布」來決定由誰抽取，結果學「剪刀石頭布」的中文老半天，一直講成「剪刀石頭夫」，讓台下粉絲笑翻。

成員們只是稍微練習唸一下就讓台下尖叫聲不斷，最後結果為川尻蓮單膝下跪說「回家打給你」；與那城獎做出宛如求婚的POSE深情說出「明天見」；豆原一成則是「一起回家」；金城碧海被粉絲點名，還先誇粉絲很有眼光，擺頭做霸道總裁的動作說「來我旁邊」；川西拓實則是「牽手好不好」。

他們也將這2天學到的中文在台上進行總複習，尤其是「神顏男團」唸得最順口，川尻蓮則用台語稱讚自己「古錐喔（可愛喔）」，河野純喜甚至還喊出「讓我們愛的比小籠包還燙」，活動最後在〈抓住夢想〉的歌聲中劃下完滿句點，隊長與那城獎也向現場粉絲大喊「真的非常感謝大家！」他們預計週日離台，班機不公開。