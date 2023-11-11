10日大聯盟公布銀棒獎得主，金鶯內野手韓德森（Gunnar Henderson）以工具人身分入選，成為史上第13位獲此殊榮的新秀。

去年靠著擴編名單迎來大聯盟初體驗，本季韓德森正式被賦予主戰內野手任務，不過在前兩個月遭到大聯盟等級投手震撼教育，打擊率始終在兩成左右附近徘徊，儘管如此，韓德森逐漸展現自己真正的潛力，6月以3成20打擊率、6轟以及高達1.003的攻擊指數，收下單月最佳新秀獎項。

隨著季末手感逐漸加溫，韓德森把整季成績提升至2成55打擊率、28轟、82分打點，攻擊指數來到強打等級的0.814，金鶯能夠衝上分區冠軍，以韓德森、羅許曼（Adley Rutschman）為主的攻擊陣容功不可沒。羅許曼今年也拿下生涯首座銀棒獎。

自本世紀算起，包含鈴木一朗（2001年）、普侯斯（Albert Pujols，2001年）、卓奧特（Mike Trout，2012年）、阿布瑞尤（Jose Abreu，2014年）、席格（Corey Seager，2016年）、賈吉（Aaron Judge，2017年）、「J-Rod」羅瑞格茲（Julio Rodriguez，2022年），都曾憑著新秀身分奪下銀棒獎，在大聯盟打出知名度，除席格、J-Rod外，其他5位選手都有年度MVP的經驗，擁有大心臟的席格更是收下了兩座世界大賽MVP，新人銀棒獎可以說是超級球星的必經之路。