台澳消防員PK徒手搬運賽。（壯闊台灣提供）

澳洲消防員Dave與台灣消防教官易翰交換T-shirt。（壯闊台灣提供）

從澳洲來宣傳消防員月曆的10位猛男消防員，今（11日）與2位台灣本土打火英雄—台北市消防局邱正德以及吳易翰交流，雙方進行一場友誼徒手搬運PK賽，為民眾示範如何搬運傷患，台澳雙方更派代表「以肌會友」，脫掉上衣互換T恤，展現台澳相挺情誼，以趣味方式提倡臨危不亂的災害應變。

澳洲消防員也送上剛上市的2024消防猛男月曆，展現雙方友好情誼，10位澳洲消防猛男，不僅個個體格健美、肌肉壯碩，更參與疫情期間協助病患就醫、撲滅野火與拯救野生動物等災害救援工作，是以助人與救人為使命、出生入死的正宗英雄。

他們參與拍攝的「澳洲消防員月曆」（The Australian Firefighters Calendar），自1993年起發行，至今已邁入第31年，一開始是為支持兒童醫院基金會、提供兒童燒燙傷研究基金，歷年已籌募超過345萬美元（約1.1億元台幣），資助對象更擴及野生動物保護與救援等各種慈善機構。

雙方在記者會上進行急救徒手搬運PK賽，分成2隊混組參賽、由小劉醫師、林謅罵律師與Shirley共3位網紅，與1位後盾計畫的志工扮演需要救助的傷患。遊戲結束後，同是專業救護人員、也是《村裡來了個暴走女外科》主角原型的小劉醫師大呼：「好爽！完全忘記自己已婚，尤其我是外傷科醫師，清楚搬運施力點的重要，他們真的很專業。」

受訪時被問及之前在捷運上喝啤酒的爭議，澳洲消防員領隊Dave也二度道歉，也有依法受罰繳款，會更加小心，並稱在台期間，有去品嘗了熱炒跟逛夜市，每個人都非常喜歡台灣美食，之後也還想再來台灣玩。

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