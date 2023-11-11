根據《美麗島電子報》11日搶先曝光的第71波2024總統大選追蹤民調，三腳督戰局︰民進黨賴清德36.8%、國民黨侯友宜26.0%、民眾黨柯文哲23.8%；而在四腳督的情況下︰賴清德35.2%、侯友宜23.4%、柯文哲19.0%、鴻海創辦人郭台銘6.1％。媒體人吳子嘉表示，前總統馬英九提出全民調的主張，柯文哲的民調還會上揚，賴清德的支持度則掉了下來。

吳子嘉11日在《董事長開講》網路直播節目中公布第71波總統大選追蹤民調，他分析指出，馬英九提出全民調的主張，產生了一個結果，造成柯文哲民調上揚，賴清德的支持度則掉下來了。

國民黨台北市議員徐巧芯問到，柯文哲從第65波到第71波，為什麼會從谷底往上升？吳子嘉分析說，柯文哲一直炒作新聞，每天都是他的新聞、也就是「藍白合」的新聞，他有可能是總統當選人，中間選民、年輕人就跑來支持他。柯文哲如今利空已經出盡，又非常積極炒新聞，加上前總統馬英九的幫忙，柯文哲的民調還會再上揚。

而在四腳督的情況下︰吳子嘉指出，柯文哲還是向上，侯友宜則向下，侯僅贏柯2.4個百分點，又變成麻花捲了。