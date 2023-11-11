網路瘋傳民眾黨總統參選人柯文哲日前出席全國競總成立大會期間，疑似爆粗口稱「問那個......陳智菡她說她忘記了，我X你X的咧靠X」，網友也灌爆陳智菡臉書。柯文哲則澄清自己說的是「慘了、靠X」，陳智菡11日晚間表示，「對於這類假言論自由之名、行言論暴力霸凌暨公然侮辱之實之行為，本人不願姑息，已委請律師依法訴究，絕不寬貸。」

陳智菡11日晚間在臉書發布聲明表示，網路使用者「風暴士兵」後製柯文哲記者會影片、惡意曲解上字，致使網路瘋傳「柯文哲飆罵陳智菡」事件，然經確認柯文哲當時之原音為「哇慘啊」（台語），並無任何惡意或飆罵之事實。「本人已於10日晚間及11日上午十點接受媒體採訪，還原並澄清事實原貌。」

陳智菡表示，「台灣為自由法治國家，惟言論自由本有其界限，若干網民藉此事件進行政治攻擊，並在本人粉專上以諸多粗鄙不堪之用語侮辱本人與家人，嚴重貶損本人與家人之名譽，此舉顯然已涉犯刑法之公然侮辱罪。」

陳智菡也說，「上開留言均經本人截圖存證在案，對於這類假言論自由之名、行言論暴力霸凌暨公然侮辱之實之行為，本人不願姑息，已委請律師依法訴究，絕不寬貸。」