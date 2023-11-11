大陸《華商報》11日報導，近日，網傳一分布告引起廣泛關注，內容係甘肅平涼市一名小學校長，因強暴猥褻22名兒童，被執行死刑。

布告介紹稱，強姦、猥褻兒童犯張X基，1979年2月出生於甘肅省靜寧縣，大學文化，教師，住靜寧縣城關鎮。

該布告說，2010年至2019年6月，張某在甘肅省靜寧縣某小學先後擔任教導主任，校長兼教師期間，通過體罰等手段，對缺乏性防衛能力的小學生形成精神挾制，利用講解習題、學生交作業等機會，在其宿舍內，多次對5名時年8-12歲的幼女實施姦淫。當眾在教室內、或在其宿舍裡，多次對17名時年8-14歲的兒童少年實施猥褻。

布告稱，法院依照大陸《刑法》相關規定，以張某犯強姦罪，判處死刑，犯猥褻兒童罪，判處有期徒刑十年，數罪併罰，決定執行死刑。「宣判後，張某提出上訴，甘肅省高級人民法院審理後依法裁定：駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准，經最高人民法院覆核：核准判處強姦、猥褻兒童犯張某死刑。」

該布告還稱，法院遵照大陸最高人民法院院長簽發的執行死刑命令，於2023年11月7日驗明正身，將張某押赴刑場，注射執行死刑。

《華商報》-大風新聞報導，該布告上面的落款單位是甘肅省平涼市中級人民法院，並蓋有該法院公章。經聯繫平涼中院人員，證實前幾天聽說有這麼一個案子，當事人確係被注射執行死刑，法院公告一般張貼在法院外面。

11日上午當地市民說，前幾天路過該法院門口時，確實看到過這樣一分公告，「它是張貼在大門口的，但很快就撤掉了。」該法院另一名相關人士稱，當天這分布告張貼在門口，張貼一天就撤了。