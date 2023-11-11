周渝民（右二）對童星張絡扉（前排）疼愛有加，令現場粉絲十分羨慕。（甲上娛樂提供）

名導侯孝賢御用美術指導黃文英首度執導長片《車頂上的玄天上帝》，取材黃文英自身家庭記憶，述說一段關於嘉義老家橫跨三代的信仰傳承及藉由思念已逝阿公、追尋生命價值的故事。全片時空穿越1940、1985年和現在，並往返台北、嘉義等多處城鄉取景，將台灣美景及在地文化盡收片裡，今（11日）來到她的故鄉嘉義舉辦首映會，周渝民、唐美雲、林鉅、童星張絡扉齊現身，當地鄉親及粉絲熱情擠爆現場人山人海，還有遠從日本前來追星的周渝民鐵粉。

片中周渝民1人分飾2角，分別為女主角「芙月」（林依晨飾）的阿公「日興」和她的戀人建築師「春山」，林鉅、唐美雲飾演林依晨的父母親，童星張絡扉飾演林依晨童年時期「小芙月」。首映會上，導演黃文英笑說周渝民「神還原」她的阿公氣質，讓她不禁在片場直接喚他「阿公」，就連張絡扉都認他當孫女，成功收服小芙月及導演的心。周渝民戲外也對張絡扉疼愛有加，不僅蹲在她身旁遞麥、咬耳朵說悄悄話，跑廳時也將她坐腿抱，令現場粉絲十分羨慕。

導演表示這部電影去年拍了45天，其中有30天都在嘉義取景，她說：「回家的感覺真好！宣傳第一站就來到我的老家，覺得很榮幸也很感動。」周渝民也對當時拍攝取景的嘉義有許多回憶，「我相信這份回憶很大一部分是導演帶給我的，很榮幸也很開心嘉義作為我們宣傳的第一站。」去年拍戲期間，林鉅走遍嘉義市區，他說：「雖然我不是嘉義人，但今天有種回到家的感覺。」經常因為工作走訪嘉義的唐美雲也說：「很熟悉、榮幸跟開心，希望大家能多多支持這部好戲，從嘉義出發，全台觀眾都能走進戲院支持。」

黃文英導演分享拍片創作源起，表示先前拍攝侯孝賢執導的《最好的時光》期間，她開車發生幾次擦撞事故，她的媽媽寄給她兩張玄天上帝的符籙，讓她一張貼車頂、一張做灑淨，她在灑淨貼符的過程正好被侯孝賢導演看到，侯導覺得很有趣，便建議她可以拍一部家族故事的電影，並取名為《車頂上的玄天上帝》，經過十年的醞釀拍攝，終於完成了這部感人電影作品。黃文英說：「嘉義人有著溫柔堅定特質，我拍的就是家的故事，也是嘉義的故事，我對嘉義有很深的情感，請觀眾進戲院欣賞，相信看過電影就會深深愛上嘉義，愛上這部電影。」

周渝民表示，此次的演出比起「表演者」更像是「聆聽者」，與導演見面起便常聽到導演敘述她與阿公小時候相處的點滴，是如何影響她的成長經驗。因為這樣特別的經驗，演出時比起演繹，更像因為電影場景而勾起回憶，自然而然產生的共鳴。黃文英表示，電影拍攝期間受到各界的幫忙，如今電影即將在11月17日上映，也十分感謝嘉義的企業協會大力包場支持，相當感恩，也希望電影口碑能藉眾人之力推廣出去。

嘉義市長黃敏惠今天也邀集全市9間廟宇玄天上帝神尊賜聖筊進駐戲院當座上賓，9尊上帝爺公與觀眾一起觀賞本片，護祐電影票房長紅。