進入職場後，有些人把私生活跟公司生活完全切割，但也有人會與同事打好關係，避免被排擠。一名網友提到，先前意外發現幾位同事之間有一個小群組，但他到職已4個月仍未被邀進去，沒想到其他人看完後反而超羨慕。

鄉民「Yabe0000 」昨（10）日在PTT女板表示，進入現在的公司已經4個月了，日前發現正職同事之間有一個小群組，正職裡面只有他沒被加進去，本以為是因為自己到職不夠久的關係，沒想到某日卻發現其他人在裡面講自己的壞話，讓他感嘆說「之後上班看到都會不想面對他們」。

原PO解釋，公司的大群組共有20多人，小群組目前則有8位正職成員，除了工作的事情也會聊八卦，而看不到內容的自己，則會由主管另外交代；他透露，因為主管常常在某台公用電腦登錄LINE卻沒退出，結果對話框彈出來，才會意外被自己發現。

不過其他網友則說「訂便當群組有你就好」、「爽，真的相信我，群組要幹嘛？下班就下班了」、「可以在公司當空氣，我認為是最高的境界，都不要來煩我最好」、「沒有公司群組超讚的好嗎XDD幹嘛想不開」、「怎麼會有炫耀文」、「不用理會八卦同事，下班發展自己的生活不是很棒嗎」、「過來人建議，真的不要有群組，你工作做完準時下班就好，那邊不是你交朋友的地方」。