搜救人員在合歡溪步道攀降，將山友遺體以繩索拉上步道。神鷹山區搜救隊提供

南投縣知名合歡溪步道驚傳意外！76歲老翁與山友前往合歡溪步道登山，在2.6K拍團體照時，老翁疑不慎失足墜谷，救難人員接獲通報後立即入山救援，在深達百公尺的山谷找到人，但因老翁全身多處骨折，已不幸身亡。

仁愛消防分隊是在10日上午10：07接獲通報，指稱有1名登山者摔落合歡溪步道2.6K處山谷，南投縣消防局救難人員立即隨同仁愛、台中梨山消防隊、神鷹山區搜救隊及太魯閣國家公園警察隊趕往現場，經架設繩索搜尋，搜救人員在100公尺深處山谷看見老翁，但老翁因全身多處骨折扭曲，不幸身亡。

據了解，這批登山客全隊約20人，從華岡部落圓環入山，預計進行合歡溪步道1日遊，山友們在2.6K處停下來拍團體照，76歲的男性山友在蹲下後起身，疑因步伐不穩，墜落後方山谷，同隊山友目睹他在眾人眼前墜谷，驚嚇不已，隨即報案求救。

老翁遺體經搜救隊員以長背板拉上步道，後續將由檢方相驗釐清死因。

縣府表示，南投縣合歡溪步道因風景優美，近年被選為國寶魚櫻花鉤吻鮭復育地，成為旅遊熱門景點，但因步道狹小，屢屢傳出登山意外，呼籲山友登山要小心，注意安全。