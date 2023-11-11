藍白整合仍陷僵局，前總統馬英九10日建議全民調後，民眾黨總統參選人柯文哲立刻表態，若藍營願以「全民調」方式進行整合，兩黨可立即恢復「政黨協商」。而柯文哲發布聲明前，不少幕僚提醒馬英九的民調方式風險太大，但柯卻說要「吞下去」，而鴿派看見馬英九的善意，建議柯給一些明確的訊息，加速朱、侯的動作，因此柯最後決定接招，但藍營迄今竟還不接球，讓柯營大為傻眼，整合也再度卡關。

藍白對於正副總統產生方式仍無共識，柯文哲從最早喊出的「比民調，輸的退選」，到「輸的推薦副手」，再到願意接受柯侯、侯柯配，接著又在「火車快開走」之時再度退讓，拋出願意在民調誤差範圍內讓侯友宜當正的。

不過，民眾黨主張柯、侯各自做對比民調，決定最強人選，如今馬英九提出「柯侯」、「侯柯」和「賴蕭配」進行對比式民調，就是柯營不樂見的民調方式，因柯、侯民調會更平均，使差距會拉得更近，儘管風險大幅提升，柯文哲願意再度退讓，指示幕僚按照馬英九所說的方式進行協商。

親柯人士表示，馬英九丟出組合比民調其實有貓膩，這是不正常的比賽，國民黨是得了便宜還賣乖，正常來說就是柯、侯分別對比賴清德，誰強誰就當正，哪有打模糊帳一起比？本來政黨推出候選人就是看個人魅力，雖然幕僚都反對，但柯文哲卻說大局為重，馬英九已經提出來，如果再講下去，好像他們什麼都不肯，民眾是聽不清楚的。

親柯人士形容，「柯文哲力排眾議吞下去」，幕僚體醒馬英九提出的這種比法是柯吃虧，柯仍說就比比看，一翻兩瞪眼，結果最離譜的是，國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜竟還不接球，讓內部超傻眼，痛批國民黨就是要「包穩贏」，100％一定要讓柯文哲當副的，權謀到極點，柯實在是太厚道了。

柯營核心幕僚說，10日下午柯文哲發表聲明之前，幕僚交流想法，也各自與柯文哲提出建議，大部分幕僚認為馬英九有善意，儘管內部很多人不希望繼續下去，柯文哲是真的希望整合，仍不放棄、努力到最後一刻，有些人認為「侯柯」、「柯侯」就是會讓雙方民調更平均，分不出高下，但柯文哲覺得不用這麼執著。

柯幕僚表示，當時有人建議讓子彈再飛一會兒，不用那麼早回應馬英九，但有一半幕僚主張回應此事，因藍營支持者非常關注，也不能讓民眾覺得柯文哲完全沒有退讓，另外，原本已經「快飛走的鴿派」看見馬英九的善意，又回頭建議柯陣營給一些明確的訊息，加速朱侯的動作，因此柯文哲最後決定接招。

柯幕僚也發現，近日藍營不少人歸隊，在侯、金操弄之下，很多人對柯文哲仇恨值更高，同溫層更凝固，不過，中間理性選民也會對國民黨產生懷疑，游離選民會轉向柯，在此拉鋸之間，比民調對於柯陣營的壓力也升高，並非全無風險，柯營很清楚要做好心理準備，若要談下去，要將民調的細節談好。