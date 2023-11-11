陸媒第一財經11日報導，根據美國加利福尼亞北區法院公布的資訊，大陸最大快閃記憶體晶片製造商長江存儲已於11月9日起訴美光科技及全資子公司美光消費產品集團有限責任公司，理由是侵犯其8項美國專利。

報導指出，長江存儲在專利侵權起訴書中稱，訴訟是為了終止美光廣泛且未經授權使用長江存儲專利創新。

長江存儲是大陸最大的3D NAND Flash廠商。長江存儲在起訴書中提到，美光使用長江存儲的專利技術，以抵禦來自長江存儲的競爭，並獲得和保護市占率。

訴訟旨在解決以下問題的一個方面：美光試圖通過迫使長江存儲退出3D NAND Flash市場來阻止競爭和創新。長江存儲指控美光侵犯了美國專利號為「10,950,623」、「11,501,822」、「10,658,378」、「10,937,806」、「10,861,872」、「11,468,957」、「11,600,342」和「10,868,031」的專利。美光被控侵權的產品包括96層、128層、176層和232層3D NAND產品。

長江存儲在以上起訴書中稱，長江存儲已成為全球3D NAND市場的重要參與者。長江存儲表示，去年11月，分析和跟蹤快閃記憶體市場的TechInsights公司得出結論：長江存儲是3D NAND快閃記憶體領域的領導者，超過了美光。

NAND Flash可製造SSD等記憶體，用於手機、伺服器、PC等產品。2018年，長江存儲量產第一代32層3D NAND Flash晶片，2019年量產64層256Gb TLC 3D NAND快閃記憶體，2020年跳過96層研發兩款128層快閃記憶體產品。長江存儲此前還推動擴產。集邦諮詢分析稱，2022年第三季，受長江存儲擴大筆電Client SSD出貨等影響，價格戰日益激烈，原廠不得不拉大議價空間，吸引客戶提高訂單數量。

2022年10月，美國商務部工業和安全局公布出口管制新規，限制對中國出口晶片製造設備等，將長江存儲NAND Flash晶片層數卡在已量產的最新工藝上。當年12月，美國又將長江存儲納入出口管制實體清單。