據媒體消息人士稱，俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）將在杜拜2023國際展上展示Kh-69飛彈。也將是這枚飛彈首次在國際場合中現身，Kh-69是俄羅斯第5代隱形戰鬥機Su-57適配的匿蹤飛彈，不過也兼容其他飛機使用，從武器定位上來說與美國聯合空對面遙攻飛彈（AGM-158 JASSM）相近。

RT @velitesgear | Full Text Article: https://t.co/JAKf0pKn9n | Author: @bgmilitary Rosoboronexport shows the Kh-69 in UAE – the Su-57’s squared missile



According to Russian media sources, the state owned company Rosoboronexport is set to showcase the Kh-69 missile at the Duba… pic.twitter.com/eOgWwqo5KY — Velit.es (@velitesgear) November 11, 2023

據《保加利亞軍事新聞》（Bulgarian Military）11日報導，Kh-69的存在首次於2022年曝光，不過目前還沒有任何有關於的細節資訊，今年這枚飛彈再次成為關注焦點，當時俄羅斯聯邦安全理事會副主席梅德韋杰夫就對這枚飛彈表現出濃厚興趣。

Su-57不是唯一能夠使用這型飛彈的戰機，Su-35、Su-30MK和Su-34也可以搭載這枚飛彈。

Kh 69 @ "Tactical missile armament" _



a gliding missile with a nuclear upgraded warhead,

for an ideal Caribbean radius of tactical combat units of Su 35 s carriers.



Peaceful round-the-clock Freedom Patrol. pic.twitter.com/pd4VanhQPP — Nicholas (@DubrovskiyNiko1) January 27, 2023

Kh-69的設計旨在摧毀交通基礎設施，例如火車站和交流道等等，或者武器彈藥和燃料儲存設施、指揮所、通信中心、煉油廠、石化廠、大型工業車間和發電廠機房等地點，這些目標與俄羅斯在對烏克蘭的軍事行動中採用的戰術方法相一致。

飛彈導引系統採用了綜合方法，利用了無框慣性系統和俄國格洛納斯（GLONASS）衛星導航系統以及GPS衛星導航介面。目前有傳言稱這枚飛彈即將大規模生產。然而，這一階段的確切時間尚未宣布。