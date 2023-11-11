香港男團MIRROR是近年當地最紅的組合，其中成員姜濤更是人氣王，一舉一動都會牽動粉絲的心，更被譽為新一代頂流男神。豈料，姜濤近期先是傳出忙著談戀愛，之後表演又遭質疑假唱，氣到公開罵她的女網友長相；姜濤此舉引全網撻伐，事後他也發聲道歉，認了自己太衝動。

姜濤不久前出席活動獻唱，事後被部分網友質疑對嘴假唱，他的粉絲「姜糖」挺身護男神，在網上掀起論戰；而姜濤本人也跳出來在Instagram回應罵他的女網友，認為對方的評論很諷刺外，更抨擊她個人社群的發文內容，最後還公開對方長相，撂話「你提到的同理心和誤解，希望你可以以身作則」。

不過，身為公眾人物的姜濤公審素人女網友，讓眾人都看不下去，覺得他反應未免太激烈，紛紛撻伐他的行為，更有不少人坦言對他很失望，不夠有情商。而姜濤今（11）日中午就把有關女網友的限時動態刪光，並向女網友道歉認了是自己太衝動，做了不應該的情，也明白自己要學著與不同的聲音共存。

但最後姜濤仍說出心裡話，「我們應該提醒自己不要把網路當戰場、把鍵盤當武器，因為拒絕網路欺凌，每人都有責任，無論我們是什麼身份（分），都要對自己說的每一句話負責」。