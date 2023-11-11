根據《美麗島電子報》公布的最新台中第二選區立委選舉民調，國民黨立委參選人顏寬恒40.3%、民進黨立委林靜儀28.6%。媒體人吳子嘉表示，顏寬恒目前在第二選區的選情，看來跟上次補選有很大變化，民調領先林靜儀10幾個百分點 。國民黨台北市議員徐巧芯則指出，民眾黨總統參選人柯文哲的支持者看來似乎比較支持顏寬恒。

徐巧芯11日在《董事長開講》網路直播節目中表示，顏寬恒40.3%、林靜儀28.6%，兩人的民調差距蠻大的。3位總統大選參選人在台中第二選區的支持度；賴清德29.3%、柯文哲26.3%、侯友宜20.4%，柯文哲的支持者看起來似乎比較支持顏寬恒。

徐巧芯接著指出，在這選區，柯文哲贏侯友宜6個百分點。但是在立委盤，林靜儀輸顏寬恒很多。吳子嘉點出，顏寬恒贏的部分，是柯文哲(26.3%)加上侯友宜(20.4%)綜合起來才贏的，柯侯兩人加起來46%；賴清德29.3%、林靜儀28.6%，支持度差不多。

徐巧芯指出，賴清德在台中的支持度，林靜儀已經都拿到了。而非綠的部分，幾乎是顏寬恒拿到，還有成長空間。

至於四腳督戰局，賴清德26.8%、柯文哲23:1%、侯友宜15.8%、鴻海創辦人郭台銘6.8%。吳子嘉認為，顏寬恒拿到的支持度會更多，賴清德則只有26.8%。他更強調，顏寬恒目前在第二選區的選情，看來跟上次補選有很大變化，民調領先林靜儀10幾個百分點 。