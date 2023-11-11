伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天（六）前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，參與阿拉伯聯盟和伊斯蘭合作組織的緊急峰會，在他談到以色列目前在加薩地區的行動時，呼籲伊斯蘭國家將以色列軍方列為「恐怖組織」。

Raisi arrived in Riyadh to attend Muslim leaders' summit on Gaza.



He is a wearing a Palestinian keffiyeh.



This also marks the first visit by an Iranian president to Saudi Arabia after 11 years. pic.twitter.com/nqNisgNeQR — Iran Observer (@IranObserver0) November 11, 2023

據印度《新德里新聞》（NDTV）11日報導，萊希還敦促與以色列有關係的阿拉伯國家與之斷絕外交關係，並呼籲為巴勒斯坦人提供更多支持。

阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（OIC）於沙烏地阿拉伯首都利雅得召開的緊急峰會上，萊希發言表示：「伊斯蘭政府應該將佔領者政權的軍隊定義為恐怖組織。」

這是伊朗和沙烏地阿拉伯自今年3月同意恢復外交關係以來，萊希首次訪問利雅得。他還敦促伊斯蘭國家採取關鍵步驟，即「切斷與錫安主義政權（Zionist regime）的任何政治或經濟聯繫」。

萊希還表示：「錫安主義政權的戰爭機器和其資源都來自美國。毫無疑問，美國政府是這一行動的主謀和最大同謀者。」

自巴勒斯坦抵抗組織哈馬斯於10月7日發動跨境襲擊以來，以色列一直對加薩地帶進行無情的空地攻擊，包括醫院、住宅和宗教場所。

據官方數據，至少有11,078名巴勒斯坦人喪生，其中包括4,506名兒童和3,027名婦女。與此同時，以色列的死亡人數約為1,200人。