捷克埃及學研究所的考古學家，在埃及北部發現一座豎穴墓，墓室牆面刻了大量咒語、魔法的文字與圖案。

捷克考古人員最近在埃及獲得耐人尋味的新發現。位於埃及北部的阿布西爾（Abusir）一處考古地點，近期有一座藏有魔法咒語的古墓出土，咒語可保護墓主免遭蛇咬。

土耳其《考古新聞》（Arkeonews）週六（11日）所報導，布拉格查理大學（Charles University）的捷克埃及學研究（Czech Institute of Egyptology，CIE）10日宣布，今年4月至5月在位於吉薩（Giza）與撒卡拉（Saqqara）之間的阿布西爾執行挖掘作業過程，發現一座歷史可溯及西元前1000年的墳墓。

捷克考古學家發現的古墓位於阿布西爾西部，當地是古埃及第26、第27王朝高階官員、軍事指揮官的墓地，這座豎穴墓（shaft tomb）規模中等、裝飾華麗，墓主名叫傑胡迪姆哈特（Džehutiemhat），生前任職皇家書記所。研究人員分析出土骨骼發現，傑胡迪姆哈特死亡時約25歲，相對年輕，患有急性骨質疏鬆症，脊椎有磨損跡象，可能是久坐工作所致的「職業病」。

Snake bite spell protects this 6th century BC tomb in Egypt



Archaeologists at the Czech Institute of Egyptology (CIE) have found an ancient tomb with magic spells that protect the tomb’s occupant against snake bites, Newsweek reported. https://t.co/L8xiQfltMW — Science Academy (@Academ18Academy) November 7, 2023

這座墓的裝飾包括大量銘刻、藝品、文字。墓室北牆有一連串目的在於防止蛇咬的咒語。亡者生前所處的年代，毒蛇屬於經常出沒的威脅，時人認為神奇的咒語具有重大保護作用。有趣的是，這些咒語提及，蛇是可能帶來危險，因此能夠為亡者與其木乃伊提供強大的保護。墓室南牆、西牆會有祭祀儀式圖畫與一長串獻祭者名單。這兩面牆藏在地面以下將近50公尺處，以祭品為裝飾，天花板繪有太陽在空中運行的複雜圖案，附有對於天體的讚歌。

墓室中央有個巨大石棺，外表飾以象形文字與神祇繪畫，部分銘刻內容摘自《亡靈書》（the Book of the Dead）。《亡靈書》古埃及喪葬文集，以咒語、魔法出名。石棺蓋上測裝飾3列象形文字，寫的是《亡靈書》第178章祭拜儀式，其中摘錄更古老的金字塔文本，當時人們認為能對亡者在來生提供指南與保護力。

石棺還刻有古埃及神話伊西斯（Isis）、柰芙蒂斯（Nephthys）女神的圖案，並附上對於亡者具有保護力量的文字；西方女神伊門特（Imentet）則是歡迎亡者跨越地府的古埃及神明。考古學家說，整座墳墓的魔咒文字意義深遠，目的在於確保亡者安全順利進入來世。

阿布西爾遺址以廣大古墓群與金字塔群文明，整體歷史可追溯到西元前2686至西元前2181年之間的古王國時期。