捷克考古人員最近在埃及獲得耐人尋味的新發現。位於埃及北部的阿布西爾（Abusir）一處考古地點，近期有一座藏有魔法咒語的古墓出土，咒語可保護墓主免遭蛇咬。
土耳其《考古新聞》（Arkeonews）週六（11日）所報導，布拉格查理大學（Charles University）的捷克埃及學研究（Czech Institute of Egyptology，CIE）10日宣布，今年4月至5月在位於吉薩（Giza）與撒卡拉（Saqqara）之間的阿布西爾執行挖掘作業過程，發現一座歷史可溯及西元前1000年的墳墓。
捷克考古學家發現的古墓位於阿布西爾西部，當地是古埃及第26、第27王朝高階官員、軍事指揮官的墓地，這座豎穴墓（shaft tomb）規模中等、裝飾華麗，墓主名叫傑胡迪姆哈特（Džehutiemhat），生前任職皇家書記所。研究人員分析出土骨骼發現，傑胡迪姆哈特死亡時約25歲，相對年輕，患有急性骨質疏鬆症，脊椎有磨損跡象，可能是久坐工作所致的「職業病」。
這座墓的裝飾包括大量銘刻、藝品、文字。墓室北牆有一連串目的在於防止蛇咬的咒語。亡者生前所處的年代，毒蛇屬於經常出沒的威脅，時人認為神奇的咒語具有重大保護作用。有趣的是，這些咒語提及，蛇是可能帶來危險，因此能夠為亡者與其木乃伊提供強大的保護。墓室南牆、西牆會有祭祀儀式圖畫與一長串獻祭者名單。這兩面牆藏在地面以下將近50公尺處，以祭品為裝飾，天花板繪有太陽在空中運行的複雜圖案，附有對於天體的讚歌。
墓室中央有個巨大石棺，外表飾以象形文字與神祇繪畫，部分銘刻內容摘自《亡靈書》（the Book of the Dead）。《亡靈書》古埃及喪葬文集，以咒語、魔法出名。石棺蓋上測裝飾3列象形文字，寫的是《亡靈書》第178章祭拜儀式，其中摘錄更古老的金字塔文本，當時人們認為能對亡者在來生提供指南與保護力。
石棺還刻有古埃及神話伊西斯（Isis）、柰芙蒂斯（Nephthys）女神的圖案，並附上對於亡者具有保護力量的文字；西方女神伊門特（Imentet）則是歡迎亡者跨越地府的古埃及神明。考古學家說，整座墳墓的魔咒文字意義深遠，目的在於確保亡者安全順利進入來世。
阿布西爾遺址以廣大古墓群與金字塔群文明，整體歷史可追溯到西元前2686至西元前2181年之間的古王國時期。
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