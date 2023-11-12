復華台灣科技優息00929 ETF是近年來的投資黑馬，不僅因為其高股息和月配息，還有更嚴格的ROE篩選標準。根據上手的資料表示，這檔ETF的年化報酬率高達16%，遠超過S&P 500指數的10%。查了一下成份股發現，這主要是因為該ETF追蹤的是台灣目前最佳的40檔電子科技股，而當中的ROE數據都是在水準之上。

復華台灣科技優息00929 ETF基本資料。（圖／懶得變有錢提供）

復華台灣科技優息00929 ETF不僅提供了高股息和月配息，還有嚴格的篩股條件和優異的績效表現，是一個可以考慮配置持有的投資選項。

當然你的股息需要持續再投入。股息不是拿來買泡麵的錢，而是拿來再投資的資本！為了更科學地展示這一點，我們做了一個數據試算。

假設你有10萬元的初始投資，年化報酬率為16%，平均股息為7.5%。我們將這個10萬元投資在月配息的 ETF當中，並比較了5年後投入股息與未投入股息的情況。

以下是試算結果的表格：

00929投入與未投入股息試算結果。（圖／懶得變有錢提供）

這個表格清楚地顯示，如果你將股息持續再投入，與未投入股息相比，5年後的投資價值會有顯著的差異。具體來說，投入股息後的投資價值會比未投入股息的投資價值高出51,329元！

這個數據試算結果應該能讓你更明白，股息再投資的力量是多麼強大！

這裡要說的是，如果你只是把股息配出來，然後放在銀行裡生鏽，那你真就像這篇文章提到的是在浪費它的時間價值。這種行為在台灣人的理財行為當中，可以算的上是很「傲慢」的行為！就像是有人拿到紅包錢，卻只是把它放在抽屜裡一樣。這不僅是對錢的不尊重，也是對自己未來財富增長的一種限制。善用配息養股，那就是讓自己的金雞母下金雞蛋。

總之，復華台灣科技優息00929仍然是一個不錯的投資選項，但是，如果你不懂得如何正確地使用它所帶來的股息，那麼你可能會錯過一個很好的賺錢機會。所以，記得要持續再投資你的股息，並且不要讓它們浪費在不必要的事情上。

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