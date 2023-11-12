投資量力而為是亙古不變的硬道理，有位網友將房子增貸投資股市玩當沖，沒想到三年下來慘賠超過600萬，讓他只好乖乖回去上班，且接下來的20年每個月還3萬塊，種種狀況讓他相當崩潰，勸世文章也引起共鳴。

該名網友在臉書社團「當沖勒戒所」發文並貼出對帳單，從2021年疫情間誤打誤撞買到從70元漲到150元的台康生技，輕鬆賺進6萬數，讓他心中出現「股市很好賺」的想法，一頭栽進當沖的無底洞。

從那時候開始就頻繁進出股市，但那一年大賠小賺，帳面虧損來到200萬，即使出現損失，但原Po改變策略繼續衝，6、7月靠著AI行情大賺超過200萬，但最後沒有注意到行情往下走，倒賠超過400萬。

回顧沉迷當沖的三年，原Po表示，多個投資帳號的下單總金額高達40多億，就算手續費1.6至2折，加上交易税就佔450萬元，其實佔了虧損的7成以上，原Po感嘆，「這才發現交易成本也不容小覷。」

原Po透露，目前身上背了600萬的負債，現在月繳3萬要還20年，只好乖乖回去上班，原Po喊話，「真實血淋淋的教訓，希望大家要量力而為。」

文章引起熱烈討論，「當沖就很難賺，何必自找麻煩」、「當沖只會把自己玩死」、「少年股神一夜致富絕對有可能，只是輪不到你」、「100個當沖仔99個賠錢，還是有一堆當沖仔，有夠可憐」、「就算當沖一堆人賺，那也是一堆人賠，賭場。」