「股神」巴菲特（Warren Buffett）酷愛垃圾食物眾所周知，他透露，每天喝下5罐可口可樂，每周至少吃3次麥當勞雞塊，高齡92歲的他不跟風蔬食養生，反而多年來維持高油高糖的飲食，但他不以為意。巴菲特表示，若要他每天只吃綠花椰菜可以多活一年，他寧可減少一年壽命，也要繼續吃自己喜歡的東西。

美媒Fortune、CNBC報導，巴菲特受訪時坦言，如果自己一天攝取2700卡的熱量，其中有4分之1來自可口可樂，因為他通常白天喝3罐、晚上喝2罐，偶爾會喝1罐櫻桃口味來「犒賞自己」。

除了攝取高糖分，巴菲特對麥當勞也情有獨鍾，在每天上班途中都會去麥當勞買早餐，更喜歡吃薯條、雞塊，對高油高鹽飲食毫不忌諱。他自曝在受訪前才剛吃了美國知名的「好時之吻」巧克力（Hershey's Kisses）。

即使吃了那麼多不健康的食物，巴菲特仍坦率地說，「我知道所有人都在吃綠色的蔬菜，然而，如果有人來勸我，每天只吃綠花椰菜和一些特定食物，就可以多活一年，我會回答說，寧可少活一年，我要吃自己喜歡的東西。」

巴菲特曾為自己的飲食作出解釋，他發現6歲小孩的死亡率最低，所以決定採取跟6歲孩童一樣的飲食。原來巴菲特令人傻眼的養生「神邏輯」，是他精算過的。

巴菲特表示，他活到現在這個年紀，仍保持著6歲時的飲食習慣，很幸運身體健康大部分都很好。

「我認為，想活得長壽，快不快樂是很重要的因子。」巴菲特強調，當他吃著巧克力聖代或喝著可樂，覺得相當開心。

營養專家Jessica Wenger表示，巴菲特的飲食清單很可能帶來肥胖和慢性疾病風險，他建議減少攝取高熱量食物，在享受美食的同時，不妨多吃些蔬菜水果，才能活的健康愉快。