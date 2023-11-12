高雄一名翁姓男子今年2月間，因媽媽洗腎胃出血著急出門，沒想到自家門口卻被朱姓鄰居的車子擋住，請鄰居挪車卻遲遲等不到，讓翁男氣得抄起棍子上門理論，而李男竟也拿起高爾夫球桿，嗆聲「你媽媽死了是你們家的事」，翁男當場理智線全斷，搶下球桿後將對方痛扁一頓，法官依2個傷害罪，各處拘役40日，應執行拘役70日，得易科罰金。

據判決書指出，去年2月7日下午3時許，翁男接到醫院通知媽媽洗腎洗到胃出血的消息，著急開車出門，但朱姓鄰居將車輛停放在門外阻礙通行，於是翁到隔壁要求移車，等了20分鐘對方卻沒有動作，心急之下拿著棍子前去理論，朱男聽到聲響後衝出來，手持高爾夫球桿指向翁，用臺語嗆聲：「你媽媽死了是你們家的事情」，雙方一言不合產生爭執。

過程中，翁男搶走高爾夫球桿，並甩了朱男一個耳光，而朱男的女兒察覺並上前制止也被捲入，連高爾夫球桿都斷掉，警方獲報到場，朱男送醫後受有右手背擦挫傷、撕裂傷、頭部挫傷及左上臂挫傷等傷勢，女兒也受有左右手腕挫傷、右手及右手腕擦傷、前腹壁挫擦傷及前胸壁挫傷等傷勢，朱家父女決定提告傷害。

翁男到案後強調，自己只有搶過球桿，並沒有主動攻擊對方，朱男在過程中跌倒，手擦傷流血，高爾夫球桿也斷掉，是對方先出手，自己是正當防衛。

高雄地院審理認為，翁男搶走球桿後仍持續對朱家父女攻擊，認定不屬正當防衛，駁回翁男上訴，維持一審判決拘役70日，得易科罰金。