大陸男星黃曉明結束與Angelababy（楊穎）7年婚姻後，更專注在演藝事業上，不只在戲劇領域持續有作品，綜藝方面也相當活躍，相當忙碌。黃曉明近日在節目《令人心動的offer》分享對員工的看法，透露從一開始就想著以後給他們養老，還曾親自替載了自己19年的司機慶生，令現場眾人羨慕不已。

45歲的黃曉明出道超過24年，他擁有自己的工作室和員工們，過去就有傳聞他是超寵下屬的好老闆；最近他上節目時也證實自己的確都會考慮到員工福利等，因為隨著年紀增長更感恩身邊的人，尤其團隊中有些員工年紀比較大，直言「我一開始就想著將來要給他們養老」。

黃曉明竟然還會替員工想到養老這一方面，讓節目上許多人相當敬佩。（圖／摘自騰訊視頻）

對此黃曉明舉例他的司機，載著他到處跑行程已經快20年，所以他也把司機當家人對待，如果他們家中有什麼需求，像是家人生病或小孩上學，我都願意替他們解決，「有時候他（員工）真正的需要不一定是金錢，他可能更需要的是你在生活中對他的幫助和關注」。黃曉明公開如何寵員工，讓眾人都相當欽佩。

過去黃曉明其實曾公開替他的司機慶生的影片，偷偷準備大蛋糕和送上全新手機當禮物，令對方相當驚喜；事後黃曉明卻說他一直很愧疚，因為司機陪他工作10多年，都只能在車上度過生日，才會想要送上這份驚喜。