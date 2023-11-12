根據《美麗島電子報》第70波2024總統大選追蹤民調，民進黨賴清德37.5%、國民黨侯友宜26.4%、民眾黨柯文哲22.3%；其中，侯友宜和柯文哲的民調差距從5.5個百分點，縮小到4.1個百分點。前立委郭正亮認為，柯文哲和侯友宜的民調又拉近了，是因為侯友宜連續兩三天給人家的感覺，就是怕「全民調」，結果柯文哲的民調開始上去了。

郭正亮11日在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，《美麗島電子報》第70波民調，柯文哲和侯友宜又拉近了，因為侯友宜連續兩三天給人家的感覺，就是怕「全民調」，結果柯文哲的民調就開始上去了。本來第66波、第67波、第68波民調，兩人已經拉開了，但第69波、第70波民調，柯文哲又上來了。

郭正亮接著指出，到底為什麼要怕「全民調」？並不是沒有看到侯友宜贏的部分，有人認為，侯友宜的邏輯可能一定要當正的，其他有一點點風險的，都不接受，外界的理解就是如此。

郭正亮更點出，也會造成立委很尷尬，因為國民黨立委提了69席，民眾黨只有11席，等於是有58區是沒有民眾黨候選人，憑什麼要到別人的票。