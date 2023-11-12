遇到這種狀況該怎麼辦？一名女網友日前搭乘普悠瑪，卻發現座位被隔壁一名體型碩大男子佔據超過一半，一個人就坐了1.5個位置，導致自己無法入座，對方竟反嗆「去做其他位子啊」，讓她氣炸。

女網友在Dcard發文表示，真心認為體重會超標到佔到旁邊位子的人，都該買兩個位子。她表示自己搭普悠瑪返鄉，到了座位卻發現，被一名目測150公斤的男子，張開雙腿爽坐兩個位置，自己的位子僅剩下1/3空間。

女網友表示，自己剛上車就看到位置被隔壁百公斤男子佔據，還遭對方嗆「去找其他位子坐」。(圖／Dcard)

原PO遲遲無法入座，正想開口時，對方竟「惡人先告狀」，反嗆她「去找別的位子坐」，但火車上早已滿座，她只好委屈地坐在那剩下1/3的空間。原PO氣得OS「哈囉我有買票耶！自已體型那麼大，為何不買兩張票，而且腿還張的特別開，合腳很困難嗎？」，她說，更難受的是，男子身上還有濃濃的汗臭味，聞到差點吐了出來。

原PO也貼出照片佐證，不少網友紛紛留言：「不是歧視胖子，但這男的態度也太差了」、「這個也佔得太誇張了...」、「腿張那麼開真的很白目」、「胖沒關係，但至少不要有異味吧」、「很多男生超奇怪，不知道為何坐下一定要腿開開，別人是都不用坐嗎」、「這應該可以直接請列車長來處理了」、「隔著螢幕味道都飄出來了」、「我自己也是胖子，看到隔壁來了我都會縮起來靠邊」、「就是這種人害我們胖子被歧視」。