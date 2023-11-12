梁宇琪（左）在中正盃定向越野錦標賽女子菁英組封后。（定向越野協會提供）

台北市中正盃定向越野錦標賽11日在天母運動公園舉行，約130名參賽選手報名，男子菁英組冠軍王彰盟成績13秒08，締造大會本屆最佳，女子菁英組冠軍，則由首度參與成人組賽事的國防大學學生梁宇琪13秒54摘冠。

梁宇琪是本屆賽事唯一成績衝進14分鐘內的女將，原本參加20歲組但提前「越級打怪」，她解釋，因為自己今年過後就得進軍菁英組，所以先報名中正盃試水溫，雖然滿意成績，但認為比賽過程中還是有瑕疵可以再調整得更完美。

而梁宇琪其實早上還先到陽明交大參與另一場賽事，中午再趕場到天母運動公園完成中正盃2連戰，她笑說，上午的是陽明交大校內辦的比賽，競爭程度稍微低一點，可以幫助她先暖身，她從國小就開始接觸定向越野，也數次當選16歲組國手，可惜下個月在香港舉行的亞青錦標賽，因比賽地點屬於大陸地區，礙於軍校生身份特殊，避免前往大陸地區錯過亞青資格，但她會持續朝成為專業選手努力，兼顧軍校生和定向越野。

此次中正盃定向越野錦標賽比賽組別除了男女分齡外，還有公開組、菁英組、雙人組和家庭組，報名者從10歲以下兒童到70歲銀髮族都有，也有親友、家族團體參賽，共享週末運動時光。現場天氣宜人舒適，不少選手繳出好成績，除了王彰盟、梁宇琪之外，稱霸男子公開組的李智群成績13分39秒也相當優異，男子40歲組的莊詠智則跑出13分47秒，和王彰盟、梁宇琪是全場成績拚進14分內的4位參賽者。