資料來源：長庚醫院提供

台灣已是高齡社會，隨著年紀增長，許多人的心臟瓣膜會隨著退化而失去正常開闔功能，二尖瓣逆流是最常見的瓣膜疾病。在一般成年人身上，二尖瓣逆流或脫垂的盛行率為3～5％，好發於年輕女性，但早期因症狀不嚴重，常會延誤治療。專家提醒民眾，早期治療對二尖瓣膜逆流者相當重要，拖得越久，心臟功能越差，若等到喘、端坐呼吸、下肢水腫，甚至影響其他器官時，恐會增加死亡風險。

林口長庚醫院外科部副部長葉集孝表示，心臟分為左右心房、心室，每一個房間出口都有一扇門，叫作瓣膜。二尖瓣是位於左心房與左心室之間的瓣膜，可在心臟搏動過程中適時打開、關閉，以維持血流方向。

當二尖瓣無法於心室收縮時完全閉合，便會出現「二尖瓣逆流」，病因分成兩大類，一類是原發性退化性，簡單來說就是門壞掉了；另一類稱做功能性或續發性，意思是心臟瓣膜本身沒有大問題，但是因為心臟功能受損嚴重，造成瓣膜閉合不佳，導致血液逆流。

葉集孝說，二尖瓣逆流將導致血液鬱積於心臟，首先造成心臟擴大，之後出現左心室功能不全，最後才出現心臟衰竭臨床症狀，患者可能經常感到頭暈、心悸、運動耐受力差，喘不過氣及下肢水腫等，早期治療相當重要，拖得愈久，心臟功能越差，承受治療風險也越高。

林口長庚醫院心臟血管外科副主任陳紹緯表示，常見的退化原發性二尖瓣膜逆流，因屬於結構性問題，藥物只能改善症狀，手術治療才是治本之道，而手術的首要目標就是盡可能保留病人自己的二尖瓣，進行生理性的結構重建。

陳紹緯提醒民眾，許多患者都有二尖瓣膜脫垂、閉鎖不全的問題，根據目前治療指引，一旦檢查確認二尖瓣重度逆流，就是最佳治療時機，患者千萬不要等到逆流太久，甚至影響腎臟、三尖瓣時才來就醫，若症狀太嚴重，恐會有中風，甚至死亡的風險。