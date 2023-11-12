林口長庚醫院心臟血管外科副主任陳紹緯說，超微二尖瓣人工鍵索植入術，是一種新式二尖瓣逆流生理性修補手術。醫療團隊透過左胸超微手術切口，將新式人工鍵索植入器材，由左心尖進入左心室及心房，並在3D重組超音波影像的導引下，定位二尖瓣脫垂造成逆流的位置，於腱索斷裂的病變處，植入新的二尖瓣人工腱索，最後在高解析超音波協助下，測量最佳長度後完成固定。

陳紹緯表示，這項手術不用鋸開患者胸骨，心臟不用停跳，也不用使用人工心肺機、不用打開心臟，所以術後恢復起來也較快，是二尖瓣逆流者的新治療選擇。該名6旬男手術時間約2小時，手術過程沒有輸血，術後即在手術室內移除呼吸內管，數小時就轉入普通病房。

不過，超微二尖瓣人工鍵索植入術並不適用於每個患者，須經心臟內外科團隊共同評估每一個患者的病灶結構，及手術適合性。陳紹緯表示，心臟很大、心臟太差、病灶複雜者，都仍建議採取傳統做法，若病灶位於二尖瓣的後葉，且是局部、較早期的，則可自費使用新式二尖瓣逆流生理性修補手術，價格約100多萬。手術過程中，除了心臟外科多人團隊外，還有心臟內科超音波影像專家，以及心臟麻醉專家醫師共同參與，給予患者完整的照護。