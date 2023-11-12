在台灣，每年約有60到80人罹患骨肉瘤，好發於10多歲的國高中生，儘管治療成功率高，但家長容易誤以為生長痛或運動傷害，醫師也不易聯想到是惡性疾病，可能因此延誤治療。為了增進大眾認識骨肉瘤，台北榮總骨科部骨腫瘤中心主任、中華民國骨肉癌關懷協會理事長吳博貴自學架網站和拍攝剪輯，寫文章、繪圖到經營YouTube頻道都難不倒他。

「過去我們很驕傲北榮收治最多骨肉瘤病人，但慢慢地發現這不是好事！」吳博貴說，骨肉瘤案例相對少見，不僅民眾感到陌生，骨科醫師也可能缺乏相關訓練，遇到疑似患者不易警覺，可能誤診。協會從5、6年前開始舉辦住院醫師訓練，他們升上主治醫師再到北榮訓練，目標是各縣市至少有1位專門治療骨肉瘤的醫師。

骨肉瘤治療過程相當辛苦，病人須要先接受2.5個月的化療，再做手術，接著是長達8到10個月的化療。吳博貴說，1年多的治療過程中，不僅和病人爸媽成為好友，也會將病人當成自己的姪子或姪女看待；儘管骨肉癌治療成功率高，仍有2成多病人無法救回，身為醫師還是會很難過、很不好受。

為幫助病人度過化療路程，協會免費提供線上串流平台帳號，讓小朋友在住院期間聽音樂、看影片、讀電子書，舒緩心情和排解無聊。吳博貴分享，一位朋友受到啟發，決定免費提供每位病人一雙新球鞋，只要完成化療就能向協會領取，就如同畢業禮物，沒想到小朋友的反應都很好。

吳博貴說，過去經常接到骨肉瘤患者家長反應，網路上找不到中文確衛教資訊，於是在2012年自學架設網站，後來又自學繪圖，希望衛教內容更生動，現在每天網站瀏覽量達到700、800人次。這幾年他嘗試以口述方式搭配自製插畫，製作成影片，甚至自己架器材拍攝及後製剪輯，新冠疫情隔離期間，他在幾天內一口氣就完成10支影片！

「當小孩得到骨肉瘤，最難過的都是父母。」吳博貴經常被家長問到，是不是自己遺傳疾病給孩子？他慢慢了解到，父母承受很大的壓力，內心會很自責，甚至引發家庭糾紛。因此他拍了一部影片「孩子疑似確診骨肉瘤 父母需注意的十件事」，不僅告訴家長，這個疾病和遺傳無關，也希望撫平家長的不安和徬徨，陪伴他們一起面對治療。