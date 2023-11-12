北榮心血管中心結構性心臟科主任陳嬰華表示，主動脈瓣開口約有3～4平方公分，只要低於1平方公分，就屬於嚴重狹窄。隨著年紀增長，民眾可能會出現膽固醇、血壓高的問題，進而導致主動脈鈣化，這是緩慢的進程。

嚴重主動脈瓣膜狹窄有3大症狀，包括胸痛、暈倒及心臟衰竭。陳嬰華說，一般而言，出現胸痛症狀者，平均存活率約5年，暈倒則是3年，而最嚴重的心臟衰竭，患者走幾步路就會開始喘，甚至躺著也呼吸困難，出現下肢水腫、胃口變差等問題，這群患者平均存活率只有2年，且中間可能因為心臟異常放電，突然在家中猝死。

「和心臟衰竭一樣，主動脈瓣膜狹窄的藥物治療效果很有限」。陳嬰華表示，根據臨床試驗結果，患者若只吃藥、不動手術，1年後的死亡率高達50％，4年後百分之百都會過世。

北榮血管外科主任張效煌說，嚴重的主動脈瓣膜狹窄有致命風險，如出現胸悶、昏厥等現象，應盡速就醫檢查。如長者肝、肺功能沒問題，可接受傳統的手術，患者若有鈣化嚴重、傷口癒合差等情況，則可選擇傷口小、低侵入性，且併發症發生率低的「經導管主動脈瓣膜置換手術」，目前健保已將無法開刀的高手術風險者納入給付，若非給付對象，自費治療需要花費100多萬元。