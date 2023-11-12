國泰醫院心血管中心醫師蘇彥伯解釋，經濟艙症候群指的是，長時間坐在狹窄空間，缺乏活動，靜脈血液回流受阻，血液稠度增加，引起回流不順，自大腿血管出現微小血栓，然後擴至心肺，一旦站起來，血栓到達肺部，就會引起呼吸困難、胸痛、休克，甚至猝死。另長途坐火車、搭飛機、坐巴士或久坐看電視及打牌等，若突然起身，也可能會出現深層靜脈血栓。

蘇彥伯表示，一旦發生深部靜脈栓塞時，通常會先讓病人住院並給予強效的抗凝血藥物，阻止血栓的繼續形成，並且慢慢讓血栓溶解，嚴重者可直接吸除血栓或者是利用超音波震盪的方式溶栓。

蘇彥伯觀察，近年來國人肥胖人口比率越來越高，生活型態也偏向少動久坐，臨床上深部靜脈栓塞患者越來越常見，年齡層也越來越低，另外，女性長時間使用避孕藥、荷爾蒙，或者是體內潛藏有惡性腫瘤，也是造成靜脈栓塞的高危險因子。

要避免深部靜脈栓塞，蘇彥伯建議，控制體重、維持健康可避免血脂肪上升增加血液的黏滯性，並且減少血管內皮發炎與受傷；此外也應避免久坐的生活型態，適度的運動可以促進靜脈的回流，而定期健康檢查，也可早期察覺可能的誘發因子。