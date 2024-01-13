總統大選開票，賴清德、蕭美琴當選，嘉義市黃敏惠身兼國民黨副主席，她第一時間恭喜賴蕭配當選，她同時表示，國民黨要深刻檢討，為何有6成以上人民不滿意民進黨執政，卻無法下架民進黨？

黃敏惠表示，這次總統或嘉義市立委都是民進黨候選人當選，希望不管總統或立委都要重視「嘉義市不缺計畫，欠缺的是中央對嘉義市關愛的眼神以及實質的關心」，地方期待大進步。

黃敏惠還說，國民黨要深刻檢討，為何有6成以上的人反對民進黨再繼續執政、對民進黨的執政不滿意，可是卻沒有辦法贏得民意，拿下這次總統勝選？