2024選舉落幕，桃園市6席區域立委全由國民黨拿下，議長邱奕勝表示，桃園升格已經十幾年，但中央給予的補助一直不公平，盼6席立委能團結一起爭取，讓中央更重視桃園。

邱奕勝指出，桃園6席立法委員，國民黨3席立委全部連任成功，另外3席由新人挑戰成功，讓未來中央更需要重視桃園的發展。而桃園升格已經邁入十多年，這十多年桃園市的統籌分配款與中央補助款，一直受到不公平的待遇，希望這6席立委未來能團結一致，一起替桃園向中央爭取。