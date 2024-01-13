民眾黨主席繼總統候選人柯文哲在今晚總統開票，票數位居第三，國民黨發言人痛批，黃珊珊成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首！黃珊珊徹底信用破產，騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民！

國民黨發言人在臉書開酸，從前年九合一大選，封關民調黃珊珊墊底，黃珊珊卻堅持說外界民調作假，甚至聲稱「自己手機民調第一」，甚至說其他民調是「蓋離譜」、「可笑至極」，結果選舉結果黃珊珊卻是慘輸當老三。

國民黨發言人指出，這次總統大選，黃珊珊選前公布自己民眾黨的封關民調，賴蕭配27.2%領先；柯吳配26.9%居次；國民黨侯康配則是26.4%墊底。按照現在的開票結果，總統大選柯吳配是第三名，再次證明黃珊珊害了藍白大局！

國民黨發言人質疑，柯文哲說選後要來看選前到底哪家做假民調，「誰沒穿褲子」，現在結果出爐，柯文哲、黃珊珊沒穿褲子！

國民黨發言人直言，黃珊珊灌迷湯，已經徹底信用破產。黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，穩坐立委寶座卻害了阿北，害了台灣實現政黨輪替的機會。這不僅騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民！

國民黨發言人認為，政黨沒成功輪替、下架民進黨失敗，民眾黨高層的假民調是罪魁禍首！