工總理事長苗豐強先慶賀，民進黨總統與副總統候選人賴清德、蕭美琴，高票當選我國第16任總統、副總統，這當中每一票都代表人民的信託與期待。

苗豐強表示，去年11月工總與其他工商團體舉辦了「2023台灣經濟發展論壇」，當時也邀請賴副總統來表達他對台灣未來經濟發展的策略與治國理念。當時賴副總統一一細數過去的施政績效，也表示未來會協助企業立足台灣、布局全球。

但是大家也都知道，目前我國在政治、經濟、社會、產業結構、基礎建設上面臨各項挑戰；包括政治上，人與人的敵意、對立不斷升高，從「全球化」到「集團化、碎裂化」，貿易戰、金融戰、科技戰層出不窮，而俄烏、中東爆發的地緣政治衝突，讓供應鏈風險不斷增高。

經濟上，全球局勢發生劇烈的變化，各國為了壓制高通膨，不斷升息，不但大幅降低了企業的投資誘因，更使得全球負債金額飆高，加上能源價格的上升，全球將邁向高通膨、高利率、高債務、高成本、低成長的「四高一低」時代。

由於經營環境日益困難，這些問題也並非一時半會兒可以解決，但我們仍然期盼新政府能實實在在、不急功近利地面對產業經營困境，協助產業解決問題。

最後，工商界由衷期盼，選舉過後大家能放下激情，恢復如常生活與工作，一起攜手打造台灣的經濟發展，因為選舉是一時的，讓所有百姓可以在這片土地上，安居樂業，才是大家共同的盼望，也是主政者應有的作為，因此，我們希望選後應盡速尋求共識、建立信任、停止內耗；我們相信，行勝於言，期待台灣有更美好的明天。