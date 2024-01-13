民進黨立委張廖萬堅競選連任失利，率先出面宣布敗選，並表示自己坦然接受結果。（張亦惠攝）

2024立委選舉結果出爐，中四選區由首次參選的國民黨廖偉翔成功翻轉，打斷立委張廖萬堅的連任之路。張廖萬堅晚間先行宣布敗選，強調自己辛苦經營仍不敵藍白合衝擊，但坦然接受結果；廖偉翔則表示，勝選是連任的開始，會珍惜大家給的機會，更加努力。

2024區域立委選舉結果出爐，國民黨提名年輕世代F4廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興在中四、五、六、七選區參選，在台中市長盧秀燕強力主導地方藍白合作的局勢下，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋順利當選，國民黨年輕世代F4拚上3席，改寫台中區域立委版圖。

張廖萬堅競總氣氛低迷，今天在家人陪同下率先出面宣布敗選，他表示，感謝市民26年來對我的支持跟肯定，過去20多年來的努力不會消失，這次台中選舉受到國民黨地方執政的優勢，強力主導地方藍白合，造成選舉最後逆轉，加上西、南屯原先就藍大於綠，經營上非常辛苦，但仍不敵選民結構跟策略的衝擊，但這是台灣民主可貴的地方，我個人坦然接受。

廖偉翔與媽媽黃馨慧共同出面宣布勝選，廖偉翔說，自己一路以來非常努力傾聽民意、為人民發聲，年初開始對所有法案、食安、弊案、建設發聲，感謝大家給我機會，未來到立院會克盡職責，打詐除弊、監督政府，只要是福國利民的法案，會站在民意這邊，唯一目標就是要打造更美好的國家。

廖偉翔強調，未來會勿驕勿縱、莫忘初心，勝選是責任的開始，會更加珍惜跟努力，也感謝對手張廖萬堅委員對我的指教，會深自惕勵，感謝他過去的付出，未來我會接棒讓國家更好。