2024總統大選13日結果揭曉，國民黨的侯友宜敗選，在支持者不捨的情緒中，侯友宜（中）和副手搭檔趙少康（右二）、黨主席朱立倫（左二）與選舉團隊上台向所有的民眾鞠躬致意。(陳怡誠攝）

2024總統大選13日結果揭曉，國民黨總統候選人侯友宜（前左三）敗選，在支持者不捨的情緒中，侯友宜與副手搭檔趙少康（前右三）、國民黨主席朱立倫（前左二）及競選團隊幹部向所有的群眾鞠躬致意。（劉宗龍攝）

民進黨賴清德票數穩定領先，國民黨侯友宜、趙少康以及黨主席朱立倫於7點50分抵達現場發表敗選演說，侯友宜面色凝重，上台立刻深深一鞠躬，台下民眾也是不斷喊著「加油」。侯友宜表示，非常遺憾未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了。」侯也感謝一起打這場選戰的所有人，最後表示，悲憤的力量要轉化成監督民進黨的力量，「他會用守護台灣回報大家，明天我就會捲起我的袖子上工，不辜負人民期待，再度給大家深深一鞠躬，感謝大家疼愛。」

侯康以及朱立倫率國民黨幕僚、不分區立委上台致詞，侯友宜說，這一次的總統選舉的結果，他個人完全努力過，非常遺憾未能完成政黨輪替，讓大家失望了。我在這裡深深表達我12萬分的歉意，抱歉對不起大家。隨後率全體在台上鞠躬。

國民黨侯友宜、趙少康以及黨主席朱立倫於7點50分抵達現場發表敗選演說，侯友宜面色凝重，上台立刻深深一鞠躬。（周毓翔攝）

侯友宜說，這一次國民黨全黨上下一心，各階級以及各縣市空前的團結，但很可惜沒有完成政黨輪替。侯接著感謝朱立倫的帶領，以及各縣市首長的鼎力協助，全台灣走透透過程當中，也看到區域以及不分區立委全力協助。

侯說，他更感謝看到對我滿滿支持的支持者，真的辜負了大家，對這些給我滿滿支持加油的好朋友，「我要在這裡給所有的支持者，給黨內所有關心侯友宜的人，深深一鞠躬，感謝大家。侯也感謝趙少康，在關鍵時刻義無反顧，力挺侯友宜、國民黨，對趙少康充滿感激。

侯說，他也再度謝謝朱立倫，以及前總統馬英九，前副總統連戰以及蕭萬長，吳伯雄、王金平等，拖著年邁身軀給他鼓勵，這份情意他永不能忘。

侯也特別感謝競辦執行長金溥聰，在自己最困難時，二話不說挺他，侯強調，他跟金沒有淵源，金只是為了中華民國，看不到國家的未來，結合有志之士，結合競選團隊所有成員，犧牲奉獻，義無反顧，真的謝謝。「今天選舉結果還是堅持成功不必在我，失敗願意跟我站在一塊，謝謝他給我這份恩情。」侯也謝謝競選團隊幕僚，並鼓勵大家不要哭泣、不要喪志，「你們都做得真棒真好，有你們真的很感謝」。

侯說，他尊重台灣人民最後的選擇，民主的選擇就是人民作主，人民決定就要面對人民，要好好聽進人民聲音，按照人民期待向前走。「我要恭喜賴清德、蕭美琴，也期許他們不要辜負台灣人民對執政者的期待。」

侯說，執政者就要把人民的心放在身上，人民的聲音要聽進去，這次選舉過程非常激烈，希望各黨派在選後，面對台灣的挑戰，一定要團結在一起，要一個團結的台灣，不要分化衝突的台灣，侯友宜這一輩子就是團結台灣、中華民國，這是他的願望，也希望執政黨、各黨派大家可以聽進。

侯坦言，這場選戰讓他感觸最深，台灣面對台海安全，面對美中台關係，真的要好好面對，讓台灣民眾有個好生活，更期盼民進黨在這8年，民眾認為不好的地方要聽進去，打造清廉有效率的政府，成為值得人民信任的政府。

侯感性說道，對這次選舉結果，知道大家都很難過、失望，剛剛在後台看到很多好朋友在流眼淚，他能夠理解，也很不捨，「這個不捨是因為我們愛這個土地，愛台灣人民，愛孕育我們的國家，我們可以難過，但絕對不要氣餒，我們要悲憤的力量轉化成監督民進黨的力量，更是捍衛中華民國的力量，我們不能散，也不會消失，反倒是更堅強，更茁壯，更不斷地大步邁進，這才是台灣人的氣魄。」

侯最後表示，這段時間我走過大街小巷，很多民眾給我溫暖，每個鼓勵的聲音都記在心裏，「明天我就會捲起我的袖子上工，不辜負人民期待，再度給大家深深一鞠躬，感謝大家疼愛。」