民眾黨已成關鍵在野力量 柯文哲現身感謝：不會放棄

2024總統大選，民進黨「賴蕭配」勝選，民眾黨總統候選人柯文哲和副總統候選人吳欣盈今晚8時許抵達競總前發表敗選感言，現場支持者激動落淚，哭喊「柯文哲不要放棄」、「阿伯沒有輸」。柯文哲說，在藍綠夾殺下，還有那麼人願意挺身而出，堅持到此刻，他不會因挫折而放棄，只要支持者不放棄，民眾黨沒有放棄理由，也相信總有一天會贏得勝利。

柯盈配本次大選得票數突破200萬，打破以往第三勢力的紀錄，但仍不敵藍綠，以第三名落敗，柯競總前聚集接近萬名支持者，開票至晚間6時許，柯持續位居第三，支持者情緒低落，柯辦競總總幹事黃珊珊、柯辦發言人陳智菡都紛紛上台鼓舞士氣，更喊出「票數雖不如預期，但沒輸」，不過柯最終仍自行宣布敗選。

柯文哲表示，感謝競選團隊、全國各地挺身的小草，這是一場公民運動，他看到台灣人民如何熱愛國家，也成功向世界證明，台灣不只有藍綠，民主始終是最大的資產，創下很多奇蹟，這場選戰沒有伴募款餐會，純粹靠小額募款，將為台灣政治帶來正面影響。

柯文哲說，民眾黨提出很多台灣永續發展的政策，相信未來將有更成熟的規畫，而選舉熱情是短暫，愛護台灣應是長久的，在追求公義、邁向永續路上，他不會放棄，也呼籲大家不要放棄，因為民眾始終是國家未來，也是他和民眾黨奮鬥的理由。

柯文哲強調，民眾黨至少成為關鍵在野力量，台灣發展出三強鼎立，證明台灣需要藍綠以外的聲音，民眾黨承諾不會辜負期望，將堅持信念，守護國家和未來。

柯文哲說，相信今晚大家很難過，但國家會繼續往前進，他不會因挫折放棄，只要支持者不放棄，民眾黨沒有放棄的理由，他明天早上還是會來上班，因為立法院有8席立委要交接，希望大家明天打起精神，要為了未來努力，只要繼續努力，下個四年會團結更多力量，一定可以執政，贏回國家。

「每次失敗都會成長更多，把今天當作邁向成功第一步，繼續努力！」柯文哲表示，對他而言，過去10年是改變社會文化的社會運動，既然未完全實現就繼續努力，今天已經跨出邁向成功的第一步，他一定會繼續努力，4年後相信支持者還是會繼續把票投給民眾黨、柯文哲，總有一天會贏得勝利。