台北市二選區立委選戰 王世堅自行宣布當選 21:332024/01/13 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王世堅自行宣布當選(資料照片/黃敬文攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（13）日為立法委員選舉投票日，台北市二選區由於現任民進黨立委何志偉在黨內初選落敗，因此該席立委由初選勝出的民進黨北市議員王世堅出馬參選，對上國民黨立委候選人游淑慧，堪稱野獸紳士與議會淑女的對決，最終王世堅在今晚8時許自行宣布當選。 決戰2024！ 《中時新聞網》開票搶先報 桃園綠委團滅 他爆牛煦庭打敗鄭運鵬主因 點名鄭文燦1事 橘色惡魔寄來手寫中文信 小綠綠：期待未來再相逢 #2024立委選舉 #台北市 #北市二選區 #王世堅 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐富癸屏南只輸這一鄉 走訪全鄉謝票允諾當靠山 17:382024/01/16 政治 家防中心媒合安置女童竟遭猥褻 議員怒批社會局狀況外 15:152024/01/16 政治 發電機老舊冒黑煙 北市迪化汙水抽水站更換新機組 11:182024/01/16 生活 爸媽出150萬幫買房 夫妻倆猶豫了 網見居住地急勸退 11:562024/01/16 生活 賴瑞隆、李昆澤順利連任 補助款霸氣全捐助公益 12:502024/01/16 政治 北市新設私立長照機構 符合資格每床補助24萬 11:222024/01/16 生活 寧夏夜市辦「科目三舞蹈賽」被網罵爆 總幹事回應了 19:392024/01/16 生活 綠白合自打嘴？施正鋒斷言：柯知道去「那邊」會被殲滅 22:442024/01/16 政治 民眾黨立院拋4主張 謝國樑撂重話：形同政治分贓 12:242024/01/16 政治 「YouBike前30分鐘免費預算」北市交委會通過了 送大會後實施 19:252024/01/16 生活 解碼》立院龍頭之爭挺誰？ 民眾黨精打算盤先搶「這個」 11:502024/01/16 政治 蔡壁如可能會贏？最強菜農轟白營放生她：柯都倉促離開 18:322024/01/16 政治 吳欣岱拿1萬票 高嘉瑜就落選？他神預言命中：仍差1千票 19:132024/01/16 政治 板南線東延至汐止？捷運局：會與台鐵、高鐵衝突 18:102024/01/16 生活 YouBike前30分鐘免費趕農曆年前上路？ 蔣萬安曝進度：有可能 10:522024/01/17 政治 台北店租越來越貴 每坪破萬很常見？專家曝驚人現況 11:522024/01/16 財經 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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