今（13）日為立法委員選舉投票日，台北市二選區由於現任民進黨立委何志偉在黨內初選落敗，因此該席立委由初選勝出的民進黨北市議員王世堅出馬參選，對上國民黨立委候選人游淑慧，堪稱野獸紳士與議會淑女的對決，最終王世堅在今晚8時許自行宣布當選。

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