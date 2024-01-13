越級挑戰成功　台東新科立委黃建賓：一切都很不真實

台東區域立委選舉，國民黨黃建賓拿下2萬5778票，險勝對手民進黨賴坤成2萬3420票及無黨籍劉櫂豪1萬8744票。黃建賓從大武鄉長挑戰國會成功，他今天晚間6時50分許在競選總部宣布當選，並以擁抱感謝台東縣長饒慶鈴。
在饒慶鈴、前縣長吳俊立、台東議長吳秀華、台東市長陳銘風及支持者的等待下，黃建賓在6時50分許偕妻兒一同步入競總，震耳欲聾的鞭炮聲隨之響起。
黃建賓發表勝選感言時數度哽咽，妻子在旁也頻頻拭淚，他以擁抱來，他說，偏鄉孩子總算登上大聯盟！而勝選後最想做的事就是好好睡一覺。
黃建賓說，這一切都很不真實，雖然提前半小時到場準備，但卻遲遲不敢踏入競選總部，他坦言，其實有準備（勝選、敗選）兩套稿子，但他兩套稿都已忘光了，眾人齊喊加油。
饒慶鈴第一時間親往競選總部恭賀黃建賓並致贈紅榜，希望未來縣府與立委充分合作，共同努力讓台東更美、更好。
黃建賓提及，最重要是要謝謝我的姐姐饒慶鈴，兩人互擁數秒，他也感謝支持者及對手。他說，知道接下來的任務更艱鉅，未來的旅程有更多要學習的地方，他會參考對手政見，只要對台東這塊土地好的一定會執行，如同一開始參選目的一樣，希望台東愈來愈好。
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