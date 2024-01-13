（21:10更新--BBC再改標題）台灣2024總統大選今天（13日）投票，9成票數在晚間8時左右已開出，代表民進黨尋求政權延續的賴清德與搭檔蕭美琴票數領先。英國廣播公司（BBC）在國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲先後宣布敗選後，晚間8時14分，以「中國大陸眼中的『麻煩製造者』賴清德將成台灣下一任總統」為題推播，向全球讀者傳達台灣大選的結果。

BBC的台灣大選直播報導，在開票過程持續以「中國大陸視為『麻煩製造者』的賴清德保持微幅領先」為標題更新開票進度，只是標題後來少了「麻煩製造者」字樣，僅以「賴清德成為台灣下一任總統，反對黨認輸」的標題見刊。

英國廣播公司在首頁大幅報導台灣2024大選開票過程。（翻攝BBC官網）

到了晚間9時許，BBC首頁頭題報導賴清德在台灣大選勝選的標題，再度把「『麻煩製造者』」字樣（William Lai, who China sees as 'troublemaker', wins Taiwan election）放回賴清德勝選的標題。

日本放送協會（NHK）則以「賴清德代表執政的民進黨在台灣總統大選獲勝」報導大選初步結果。《日經亞洲》則以「賴清德準備入主總統大位，對手下台一鞠躬」為標題報導。