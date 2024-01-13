南韓人氣女實況主禹韓京（우한경）擁有亮麗外型和完美身材，有著「氣質天菜女神」的稱號，IG上擁有近百萬粉絲的超高人氣，上個月她來台放出誠意十足美照和粉絲分享，消息一出，許多網友就十分好奇，她是不是看在韓國正妹來台發展很有商機，好比企鵝妹和李多慧。近日禹韓京曬出在台灣信義區打卡美照，這也是她今年第一篇貼文，引發網友熱議。

禹韓京先前來台時，只曬出幾張在機場穿著短版運動服，露出平坦小腹的照片，之後就沒有再更新其他貼文，事隔快一個月，她才又再曬出來台玩時的美照，喊說「我又想喝台灣的珍珠奶茶了...」，照片中，她穿著有蝴蝶結設計的短版小背心，配上黑色針織外套，穿上超辣百褶短裙，搭長靴，露出螞蟻腰和美腿，低胸設計的衣服，讓她上身前傾擺出性感姿勢時，深V事業線若隱若現，十分誘人。

禹韓京充滿學生氣質的甜美造型一出，吸引超過3.4萬名網友按讚，粉絲也紛紛大讚「真美寶貝」、「我想你」、「等你來」、「好漂亮」、「來請妳喝到飽，每間都喝」、「可愛又漂亮～」、「即使你打扮如此優雅純真，也顯得如此性感」、「很迷人」、「超優質」、「香氣四溢～」、「台北見」、「我的妹妹好漂亮哈哈，新年第一帖，歡迎。」