民進黨立委羅致政（中）尋求連任失利，13日晚間與家人及競選團隊，出面向支持者鞠躬致意。（鄧博仁攝）

民進黨立委羅致政（右二）尋求連任失利，13日晚間與家人及競選團隊，出面向支持者揮手致意。（鄧博仁攝）

2024總統、立委大選結果將在今（13日）晚出爐，新北市第七選區（ 板橋區九如里等61里）陷入激戰，民進黨候選人羅致政在選前最後關鍵時刻，網路上爆出他的疑似不雅片、跟疑似和總統蔡英文、及前行政院長蘇貞昌的對話錄音。而國民黨候選人葉元之在開票後，就和一路羅纏鬥，票數從4點到9點一直緊緊拉鋸。最後由葉元之險勝。

新北第七選區陷入膠著，葉元之、羅致政票數拉鋸一整晚。（合成圖/中時資料照）

據《三立新聞網》稍早報導，民進黨羅致政自行宣布敗選。根據中選會公布資料，葉元之最後以78,134票，領先羅致政的75,841票，為國民黨在新北市贏下一席立委。

羅致政於前兩屆立委選舉中，分別擊敗藍營前板橋市長江惠貞、國民黨本屆不分區立委候選人柯志恩，在民進黨中有赫赫戰功。然而本次大選在最後關頭，網路接連爆出羅的疑似不雅片，以及疑似和總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌的對話錄音，引發外界熱議。

對於投票日前幾天爆發的事件，羅致政回應為影片、音檔源不明、非法變造，並稱已請律師蒐集相關資訊追訴不法，同時選前還打出「太太牌」，讓老婆出來向板橋的選民喊話。