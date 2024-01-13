國民黨南投二選區立委候選人游顥(左五)13日晚間順利擊敗民進黨立委蔡培慧，為竹山鎮時隔23年後再出1席在地立委。曾雪蒨攝

投二區國民黨青年戰將游顥，13日夾著竹山鹿谷連續兩屆縣議員最高票之勢，以白米賄選案等議題強打猛攻，成功擊敗現任民進黨立委蔡培慧，成功光復投二區，替藍營打出2席立委「全壘打」好成績，游顥晚間並以「全力以赴」，回報所有支持者。

國民黨立委候選人游顥挑戰現任立委蔡培慧，從選前落後，一路緊追，經縣長許淑華、南投市長張嘉哲全力輔選，成功翻轉南投二選區，晚間在現任民進黨立委蔡培慧自行宣布敗選後，國民兩黨原本拉鋸膠著的票數也逐漸拉開，游顥在縣長許淑華陪同下上台，宣布當選，時隔23年，竹山再出1席立委。

游顥晚間穿上1件充滿喜氣的大紅外套，上台後感謝縣議長何勝豐與縣長許淑華等人的全力協助，讓他可以在投二區7鄉鎮中勝6鄉鎮，他說自己可以回饋的只有「全力以赴」，為南投更好「全心全意」；他並承諾，未來會繼續用海龍蛙兵勤奮戰鬥的精神，繼續為南投奮鬥，與立委馬文君、縣長許淑華，一起創造幸福南投。

今年40歲，海龍蛙兵出身的游顥是國民黨縣議員，連續2屆選戰都拿到鹿谷竹山區最高票，獲得提名後在縣長許淑華協助下，勤跑耕耘，經營開拓南投市選區，選前3天回防決勝關鍵區竹山鎮，舉行「竹山人挺竹山人」造勢晚會，選前在最大票倉南投市舉行「光榮南投音樂會」，現場人氣沸騰，終於成功幫藍營搶回投二區1席立委，重現藍天。