桃園二選區國民黨立委候選人涂權吉宣布當選，支持者相當興奮。（蔡明亘攝）

桃園二選區藍綠激戰落幕，國民黨立委候選人涂權吉挑戰成功，民進黨現任立委黃世杰尋求連任惜敗，未打破桃園沿海立委「一任魔咒」。開票過程黃一度領先，涂些微落後，雙方票數緊咬，最後涂急起直追成功超越黃，共贏約1千多票，其中在楊梅區則大贏約1.7萬票，涂今晚自行宣布當選，桃園市副市長蘇俊賓也到場致意，並送上「民意先鋒」賀禮。

涂權吉13日晚間自行宣布當選，他表示，從提名開始這段時間，許多鄉親與志工團隊相伴，這場選戰能勝出，最感謝楊梅的鄉親力挺，他將從議員轉戰立委，絕不會忘記曾給大家的承諾，雖楊梅少了位認真的議員，但多了位認真的立委。

涂也說，他這次代表楊梅當選立委，會與桃園市長張善政攜手合作，為大園、觀音、新屋、楊梅爭取更多建設與福利等資源，過去國民黨在大園、觀音與新屋區較沒機會做很好的服務，繼張善政2022年當選後，他這次也成功當選，未來會和選區內的議員共同打拚，為二選區的未來努力。

涂權吉形象清新，自立委服務團隊基層做起，擔任市議員期間勤跑服務，在鄉親心中留下認真印象，連2屆以最高票當選議員。這次選舉受各界勸進，參與桃園二選區立委選戰，儘管選戰過程因沿海幅員廣大，需克服知名度低等艱辛問題，仍憑勤跑行程、為地方議題發聲等努力，最終順利挑戰成功。