新竹市立委選舉 民進黨林志潔宣布敗選

2024新竹市區域立委選舉結果，儘管截至今晚8點，中央選舉委員會正確的開票結果在356個投開票所只開到322個，國民黨立委候選人鄭正鈐以8萬3282票、35.46％的得票率，暫時領先民進黨立委候選人林志潔的7萬5155票、31.78％得票率，但林志潔認為大勢已去，在晚間8點到競選總部向選民宣布敗選，也恭喜對手鄭正鈐當選。

林志潔表示，在看開票的過程中，心中非常忐忑不安，這個開票結果可能與大家的預期有落差，但希望大家用另一個角度想這件事，這次的台灣民主是贏了，因為副總統賴清德在這麼艱困的選舉狀況下，不管是內憂或外患中，跟敵人的各種威脅之下，台灣人民仍是很堅定的選擇了民主的道路，大家還是要對台灣民主有信心。

林志潔說，新竹市本來就是很艱困的選區，當初答應要投入選舉，就知道新竹市是藍綠6比4的選民結構，我們努力到最後一刻，能夠以這樣的票數直逼對手，已是新竹隊非常不容易的事，也是每位票投林志潔的選民最大的成功。

她表示，今天大家會傷心，因為大家沒有自己期待未來4年的立委，不過還是要恭喜鄭正鈐能夠獲得比她多的選民的支持，雖然這個票數距離不大，但鄭正鈐仍然是勝了，不過，新竹隊並沒有輸，如果依美國的統計票方式，其實新竹隊是贏的，新竹還是有一些選民結構無法去突破，代表民進黨未來有努力的空間。