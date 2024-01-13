2024總統立委大選結果大致底定，民進黨賴蕭配確定勝選，政黨票除了藍綠兩大黨外，僅有民眾黨拿下21.95%，其他小黨可說全軍覆沒，其中台灣基進黨更是只有0.7%，甚至輸給「小民參政歐巴桑聯盟」，遭鄉民大笑簡直廢到不行。

根據中選會資料統計，截至晚間8:15分，民進黨在政黨票上拿下481萬票、得票率36.33%；國民黨則是457萬票、34.51%；民眾黨291萬票、21.96%，除了以上三黨外，僅有時代力量拿下2.56%，但未過3%門檻，其他沒有任何一個政黨超過1%，無望拿到補助金，可說正式確立台灣三黨版圖。

基進黨這次大選慘敗，政黨得票率僅0.7%，甚至輸給素人團體「小民參政歐巴桑聯盟」，遭PTT網友笑翻。(資料照／袁庭堯攝)

其中在選舉過程中一直非常高調的台灣基進黨，得票數僅有92445票，得票率0.7%，甚至輸給了「小民參政歐巴桑聯盟」(123568票、0.93%)與「台灣綠黨」(113026票、0.85%)，讓人頗為訝異。不少PTT鄉民也開酸：「基進真的廢到不行」、「上次吳欣岱上賀瓏把自己票全敗光了」、「證明當小綠沒用，主子要全拿」、「這麼盡責還輸，可憐哪」、「台灣最沒用政黨」。

但也有人直言：「歐巴桑聯盟真的比較有吸引力」、「不要小看歐巴桑」、「側翼有票才好笑，歐巴桑聯盟很正經好嗎」、「其實他們也不是歐巴桑，都3x歲」、「歐巴桑的訴求都很實際，我跟老公都投他們」、「一堆小黨政策都比基進強，基進只會舔民進黨」、「小民參政歐巴桑比基進有格調多了」。