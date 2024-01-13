2024總統大選「賴蕭配」勝選，國民黨2024競選發言人凌濤痛批，民眾黨不分區立委候選人黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首，而之前民眾黨總統候選人柯文哲說「選後要來看選前到底哪家做假民調，誰沒穿褲子」，現在結果出爐，柯文哲、黃珊珊沒穿褲子！

凌濤表示，從前年九合一大選，封關民調黃珊珊墊底，黃珊珊卻堅持說外界民調作假，甚至聲稱「自己手機民調第一」，甚至說其他民調是「蓋離譜」、「可笑至極」，結果選舉結果黃珊珊卻是慘輸當老三。

凌濤指出，這次總統大選，黃珊珊選前公布自己民眾黨的封關民調，賴蕭配27.2％領先；柯吳配26.9％居次；國民黨侯康配則是26.4％墊底。按照現在的開票結果，總統大選柯吳配是第三名，再次證明黃珊珊的假民調，害了藍白大局。

凌濤痛批，柯文哲說選後要來看選前到底哪家做假民調，「誰沒穿褲子」，現在結果出爐，柯文哲、黃珊珊沒穿褲子，兩次選舉，黃珊珊帶頭給民眾灌「失真民調」迷湯，已經徹底信用破產。

凌濤強調，黃珊珊操縱民調讓藍白合破局，自己卻能擠進不分區第一名，穩坐立委寶座卻害了阿北，害了台灣實現政黨輪替的機會。這不僅騙了柯文哲、騙了民眾黨支持者、更騙了所有期待政黨輪替的台灣人民，政黨沒成功輪替、下架民進黨失敗，民眾黨高層的假民調是罪魁禍首。