紐西蘭前總理阿爾登13日在北島舉行婚禮，嫁給交往10年的男友。

帶領紐西蘭熬過新冠肺炎嚴峻疫情時期的前總理阿爾登（Jacinda Ardern），周六（13日）在紐西蘭北島一處酒莊披上白紗，嫁給交往10年的男友蓋佛德（Clarke Gayford），遲了2年的婚禮終於兌現。阿爾登身著樣式簡約大方的白紗禮服，與蓋佛德手牽手相依偎，幸福笑容滿面。

綜合路透社、英國廣播公司報導，43歲的阿爾登與47歲的蓋佛德2019年5月已經訂婚，兩人原定2022年年初完婚，但2019年年底新冠肺炎開始朝全球蔓延，阿爾登政府以嚴管手段對抗疫情，她與男友的婚禮也宣布延期。

婚禮地點在紐西蘭北島東岸豪克灣（Hawke's Bay）風景優美的克拉吉酒莊（Craggy Range Winery）舉行，距離首都威靈頓約310公里。新聞網站Stuff報導，阿爾登身穿樣式簡潔高雅的白色婚紗，蓋佛德一身黑色西裝，兩人露出燦爛笑容。這場婚禮是私人場合，僅家人、摯友受邀出席觀禮，現場賓客約50至75人，包括繼阿爾登之後出任紐西蘭總理的希金斯（Chris Hipkins）。

紐西蘭前總理阿爾登13日與擔任電視節目主持人的男友蓋佛德完婚。（路透）

阿爾登身穿樣式簡約高雅的白色婚紗，13日與升格老公的另一半蓋佛德在紐西蘭北島舉行私人結婚儀式，笑容滿面。（美聯社）

場外有一小群抗議人士表達反對疫苗接種的訴求，擺出數十張海報以示不滿。

2008年，時年28歲的阿爾登開始擔任奧克蘭亞伯特山（Mount Albert）選區的國會議員，締造眾議員年齡最輕的紀錄。阿爾登接任工黨黨魁之前擔任副黨魁僅4個月多月。工黨原本氣勢低迷，她接下黨魁重任後3個月，工黨就在2017年10月贏得勝選，成為執政黨。

2017年成為紐西蘭總理，當時她才37歲，成為紐西蘭1800年以來最年輕的領袖，也是紐西蘭歷第3位女性總理。阿爾登以左傾路線與女性領導人之姿在全球政壇打開知名度。

2018年9月24日，時任紐西蘭總理的阿爾登（右，背對鏡頭者）帶著當時才3個月大的女兒赴美國紐約出席聯合國大會。男友蓋佛德（左）也陪同。（資料照／路透）

阿爾登與蓋佛德育有1女妮薇（Neve），今年5歲。蓋佛德是紐西蘭電視節目主持人。阿爾登是現代國際政壇第2位在擔任國家領導人期間懷孕生育的女性民選領袖，2018年9月，她帶著當時才3個月大的女兒妮薇出席聯合國大會，成為全場焦點。

2023年1月，阿爾登無預警發布請辭消息，理由是倦勤，自稱想回家陪伴男友與女兒，自曝已無尋求連任動力。她在國會宣布辭任演說時也向男友喊話：「咱倆終於可以把婚給結了。」

離開政壇之後，阿爾登獲得獎助學金，負笈哈佛大學。