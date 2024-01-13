民眾黨已成關鍵在野力量 柯文哲現身感謝：不會放棄

2024總統大選，民進黨「賴蕭配」勝選，民眾黨總統候選人柯文哲晚間8時發布敗選感言後，在競總內舉行記者會。媒體問及，這次得票數達350多萬票，與內部評估是否有落差，原因為何？柯文哲說，民眾黨這次選舉完全靠公民運動，組織部分不如藍綠，另文宣部分，純粹靠自媒體，力量、資源也不夠。

柯文哲說，一般選舉來講，看得是文宣和組織，民眾黨這次完全靠公民運動，沒有完整組織，雖然昨日造勢看起來人多，但絕對弱勢，純粹靠公民運動，敵不過成立40年、100年的政黨動員系統，而文宣部分，純粹靠自媒體，在傳統媒體被打壓，一個成立4年的政黨，資源不夠、力量不夠，因此他對落敗不意外。

柯文哲強調，輸就輸了先檢討，黨內會寫檢討報告，還有很多要處理，2月1日立法院開議，新舊委員交接，過去做不好的，新會期將會努力修正。

至於台北市得票數輸給賴侯20萬票，而賴侯卻在曾經執政的縣市選票落後幅度不大。柯文哲回應，數字就是數字，哪個地方大家不滿，檢討報告要找出原因需要時間，但他執政8年自認很認真做事，成績都可以，對量化成績有把握，一定很好。

不過，柯文哲也坦言，不要以為做得好，就有選票，他覺得歷任台北市長黃大洲做最好，也是選很差。

對於敗選感言提及，希望4年後可以票投柯文哲，是否代表將在參選總統。柯文哲說，4年後會發生什麼事不知道，但要記取失敗經驗，民眾黨力量還是太薄弱，需要時間做準備。

另外，是否會辭黨主席，柯文哲說，現階段辭職，黨會四分五裂，將開檢討報告、看立法院怎麼處理，暫時還要工作一陣子，但政治上要開始培養接班人，將有固定改選時間會處理。