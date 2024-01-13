2024總統、副總統暨立法委員選舉今（13）日登場，新北市立委十一選區國民黨七連霸現任立委羅明才，對上補選上的新科民進黨籍新北市議員曾柏瑜，中選會統計羅明才得票率59.14％，贏過曾柏瑜36.93％，稍早羅自行宣布當選，成功完成八連霸。

但羅明才日前喊出「得票15萬票就選新北市長」，目前開票結果距離15萬票還差3萬餘，是否投入市長選舉？羅明才回應謝謝大家關心。

羅明才任內勤走基層、爭取建設，為地方爭取2000多億建設經費，陸戰實力雄厚；曾柏瑜則是太陽花學運出身，2020年原以時代力量黨籍參選市議員，靠著前議員金中玉入獄被褫奪公權後遞補成為市議員，改以無黨籍宣誓就職，隨後加入民進黨並挑戰立委選舉。

羅明才每逢選舉就被對手抹黑，他坦蕩承認「羅福助就是我爸爸」，希望少一點抹黑，稍早羅明才得票率達到59.14％，他自行宣布當選，感謝鄉親支持，會繼續為大文山區奮鬥，用在地心、為鄉親打拚。

由於先前羅明才喊出「得票15萬票就選新北市長」，開票結果距離15萬票還差3萬餘，是否投入市長選舉？羅明才回應謝謝大家關心。